İstanbul'un 2 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Küçük Çamlıca -Salacak isale hattının Salacak mevkiinde meydana gelen arızanın onarım çalışmaları sebebiyle 07 Ocak Çarşamba günü 10.00 - 22.00 saatleri arasında Fatih ve Zeytinburnu'da çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak.

Güncel
  • 06.01.2026 10:10
  • Giriş: 06.01.2026 10:10
  • Güncelleme: 06.01.2026 11:35
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Zeytinburnu ve Fatih ilçelerine bağlı birçok mahallede yarın 12 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),internet sitesinde su kesintisine ilişkin duyuru yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda, Küçük Çamlıca -Salacak isale hattının Salacak mevkiinde meydana gelen arızanın onarım çalışmaları yapılacak belirtildi.

Söz konusu çalışmalar nedeniyle 07 Ocak Çarşamba günü 10.00 - 22.00 saatleri arasında Fatih ve Zeytinburnu'da çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak.

FATİH

Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Mevlanakapı, Seyyid Ömer Mahalleleri,

ZEYTİNBURNU

Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Telsiz, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam, Merkez Efendi Mahalleleri.

