İstanbul'un 2 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Küçük Çamlıca -Salacak isale hattının Salacak mevkiinde meydana gelen arızanın onarım çalışmaları sebebiyle 07 Ocak Çarşamba günü 10.00 - 22.00 saatleri arasında Fatih ve Zeytinburnu'da çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak.
FATİH
Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Mevlanakapı, Seyyid Ömer Mahalleleri,
ZEYTİNBURNU
Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Telsiz, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam, Merkez Efendi Mahalleleri.