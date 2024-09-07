İstanbul'un 2 ilçesinde 7 yeni otobüs hattı hizmete başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de hizmet sağlaması amacıyla 7 farklı yeni otobüs hattını devreye aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçeleri için 7 farklı otobüs hattı devreye alındı. 9 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacak 7 yeni otobüs hattında, 11 araç ile günde 214 farklı sefer gerçekleştirecek.

İETT'nin yeni seferleri, İstanbulluların M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'na doğrudan ve hızlı olarak ulaşması için hizmet verecek, ayrıca bölgedeki sağlık kuruluşlarına da ulaşımı sağlayacak.

Hizmete alınan yeni hatlar şu şekilde:

"SM1: Sultanbeyli-Sancaktepe Metro, SM2: Ahmet Yesevi Mah-Sancaktepe Metro, SM3: Mimar Sinan Mah-Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi, SM4: Hilal Konutları-Sancaktepe Metro, SM5: Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro, SM7: Yenidoğan Peronlar-Sancaktepe Metro, SM13: Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro."