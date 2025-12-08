İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi
BEDAŞ, bugün İstanbul’un 23 ilçesinde 8 ila 10 saat arasında değişen planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bugün (8 Aralık) için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kentte 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.
Çalışmaların yoğun olduğu Başakşehir’de elektrik kesintisinin 10 saat süreceği, diğer ilçelerde ise kesintilerin 8–9 saat aralığında gerçekleşeceği bildirildi.
BEDAŞ tarafından paylaşılan ve elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin tamamı şu şekilde:
- Çatalca
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Bahçelievler
- Arnavutköy
- Bakırköy
- Esenler
- Gaziosmanpaşa
- Silivri
- Büyükçekmece
- Sultangazi
- Beşiktaş
- Bayrampaşa
- Güngören
- Avcılar
- Bağcılar
- Başakşehir
- Fatih
- Sarıyer
- Küçükçekmece
- Eyüpsultan
- Esenyurt
- Şişli
8 Aralık 2025 Pazartesi günü uygulanacak BEDAŞ elektrik kesintisi listesine ayrıntılı bir şekilde linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.