İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bugün (8 Aralık) için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kentte 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.

Çalışmaların yoğun olduğu Başakşehir’de elektrik kesintisinin 10 saat süreceği, diğer ilçelerde ise kesintilerin 8–9 saat aralığında gerçekleşeceği bildirildi.

BEDAŞ tarafından paylaşılan ve elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin tamamı şu şekilde:

Çatalca

Beylikdüzü

Beyoğlu

Bahçelievler

Arnavutköy

Bakırköy

Esenler

Gaziosmanpaşa

Silivri

Büyükçekmece

Sultangazi

Beşiktaş

Bayrampaşa

Güngören

Avcılar

Bağcılar

Başakşehir

Fatih

Sarıyer

Küçükçekmece

Eyüpsultan

Esenyurt

Şişli

8 Aralık 2025 Pazartesi günü uygulanacak BEDAŞ elektrik kesintisi listesine ayrıntılı bir şekilde linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.