İstanbul'un 3 ilçesinde korkutan görüntü: "Üstü açık mezarlık"

Deprem önlemlerinin tartışılmaya devam ederken İstanbul'da havadan çekilen bazı görüntüler endişeye yol açıyor. İstanbul'un 3 ilçesinin havadan çekilen görüntülerini yorumlayan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Çetintaş, "İstanbul üstü açık mezarlık olmuş" diyor.

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden daha bir yıl dahi geçmeden olası Marmara depreminin beklendiği İstanbul’da havadan çekilen görüntüler endişe yaratıyor.

Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin tablosu bir kez daha gözler önüne serildi.

Görüntülerde açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görülürken, olası İstanbul depreminde yolların kapalı olabileceği ve bu nedenle yurttaşların tahliye edilmesinin, yardımların ulaştırılmasının zor olabileceği ön görülüyor.

Uzmanlar yeşil alanların ve helikopter pistlerinin acilen çoğaltılması, ana arterde bulunan yolların 10 metre daha genişletilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. İkmal seferleri için içerideki kısımlarda kalan yurttaşlara ancak helikopterle ulaşılabileceği belirtiliyor.

"ACİL EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Ne yazık ki izlediğimiz görüntülerdeki bölgeler İstanbul’da üstü açık mezarlık haline gelmiş. Yukarıdan çekilen görüntülere baktığımız zaman bu bölgeler adeta mezarlığı andırıyor. Ana yollar tamamen felç olmuş durumda, olası bir depremde hiç kimsenin bir şansı yok. O bölgede kaos var, havadan net bir şekilde gözüküyor. Bu kaosu önlemek için acil eylem planına ihtiyacımız var. Çünkü olası bir depremde bu yollar çalışmayacaktır. Acil bir şekilde helikopter pistlerinin sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü olası bir depremde yollar kapanacak, çalışmayacaktır. Bu yollar binalar yüzünden çökeceği için büyük bir afet olacaktır" diyor.

Muhtemel büyük İstanbul depreminde can kaybının çok yüksek olacağını belirten Çetintaş, "İstanbul açık bir mezarlık haline gelmiştir. Kentsel dönüşümde en çok dikkat edilmesi gereken husus çok büyük yeşil alan açmak zorundalar. Yukarıdan baktığınızda bu yerlerde yaşanılabilir en küçük bir yeşil alan dahi yoktur. Bir deprem olduğunda bu bölgelere sadece havadan ikmal yapılabilir. O ikmali yapabileceğiniz bölgeler dahi yok. Ana arter yolların en az 10 metre daha genişletilmesi gerekiyor" uyarısında bulunuyor.