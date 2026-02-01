İstanbul'un 6 günlük hava raporu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Öğle saatleri itibarıyla etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden (poyraz) esen fırtına ile birlikte etkisini arttıracağı, gece saatlerine (22.00) kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

2 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

3 Şubat Salı: Çok bulutlu

4 Şubat Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

5 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

6 Şubat Cuma: Sağanak yapmurlu

7 Şubat Cumartesi: Hafif yağmurlu