İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,73 artış kaydetti. Yıllık bazda ise enflasyon baz etkisiyle yüzde 61,57'ye geriledi. İTO'dan yapılan açıklamada, perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,06 ile konut fiyatlarında yaşandı. Giyim harcamalarında ise yüzde 3,74 azalma yaşandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,98 arttı.
YILLIK ENFLASYONDA BAZ ETKİSİYLE GERİLEME
Önceki yılın ağustos ayına göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 61,57, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.
Ağustos 2024'te yüzde 61,57 olan yıllık enflasyon, Ağustos 2023'te yüzde 74.17 seviyesindeydi.
EN FAZLA ARTIŞ KONUT HARCAMALARINDA
Ağustosta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre konut harcamalarında yüzde 7,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,11, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,56, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 1,26, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,98, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,81, gıda harcamalarında yüzde 0,51 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 3,74 azalış oldu.
Ağustos ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 3,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,09, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,94, madenler grubunda yüzde 1,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,50, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.
BAZ ETKİSİ NEDİR?Baz etkisi, iki dönem arasındaki değişim oranı hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde (Enflasyonda 12 ay öncesi) sıra dışı bir şekilde artışların ya da azalışların yaşanması durumunda, değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmek için kullanılır.
2024 yılı Ağustos ayı enflasyonu hesaplanırken 2023 yılı Ağustos ayına bakılması gerekir. 2023 Ağustos ayında ortalamalardan daha yüksek bir değişim ortaya çıkmışsa bu veri, 2024 Ağustos enflasyonu üzerinde bir gerileme etkisi yaratır.
Devam eden aylarda da baz alınan 12 ay önceki dönemde enflasyon, bugün gerçekleşen enflasyonun daha üzerinde seyrediyorsa baz etkisi nedeniyle yaşanan gerileme de devam eder.