Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbuk'da kentin kuzey ve batı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan, kentte eğitim ve öğretime bugün verilen ara nedeniyle haftanın ilk iş günlerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde kaldı.

Güncel
  • 12.01.2026 09:58
  • Giriş: 12.01.2026 09:58
  • Güncelleme: 12.01.2026 10:03
Kaynak: AA
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Fotoğraf: AA

İstanbul'da beklenen kar yağışı, kentin kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerde başladı.

Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile yol kenarları ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına yönelik belli noktalarda tedbir aldı.

Öte yandan, kentte eğitim ve öğretime bugün verilen ara nedeniyle haftanın ilk iş günlerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde kaldı.

Kentteki trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre Anadolu Yakası'nda yüzde 56, Avrupa Yakası'nda da yüzde 54 seviyelerinde seyrediyor.

BirGün'e Abone Ol