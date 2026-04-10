İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de dolu kısa süreli etkisini gösterdi.

Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü. Bazı bölgelerde de yolların doluyla kaplandığı gözlendi.

Sağanak ve dolunun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler temkinli ilerledi.