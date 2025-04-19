İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkisi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgeler ve yüksek kesimler sisle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de de sis etkili oldu.

Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle trafikte kontrollü ilerledi.