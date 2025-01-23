İstanbul'un bazı bölgelerinde ve Boğaz'da sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaziçi Köprüsü'nde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sis farlarını açan araçlar trafikte kontrollü ilerledi. TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde yoğun trafik oluştu

Güncel 23.01.2025 10:44 Giriş: 23.01.2025 10:44

Güncelleme: 23.01.2025 10:48 Kaynak: AA

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