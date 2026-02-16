Giriş / Abone Ol
İstanbul'un bir ilçesinde 9 saat su kesintisi

İSKİ, yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

Güncel
  • 16.02.2026 10:36
  • Giriş: 16.02.2026 10:36
  • Güncelleme: 16.02.2026 10:37
Kaynak: AA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Hadımköy Su Deposu’ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

