İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un birçok noktasında ve ana arterlerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Haftanın ikinci iş gününde, megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik ağır ilerlerken, Edirne yönü Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımın da etkisiyle trafik yoğunlaşıyor. Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu ise Mecidiyeköy'e kadar sürüyor.

TEM Otoyolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere bağlantı yollarında trafik akıcı seyrediyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e kadar çıktı.