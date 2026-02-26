İstanbul'un en kalabalık mahallesi belli oldu

Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 164 kişiye ulaşan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık mahallesi oldu.

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi'nin nüfusu 111 bin 164 kişiye ulaştı.

Toplam 10 mahallesiyle 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip Beylikdüzü'nde, yaklaşık 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşıyor.

Yüksek binaların ve sitelerin yoğunlukla bulunduğu mahalle, Büyükçekmece ilçe sınırında bulunuyor.

Otopark sorununun diğer mahallelere oranla düşük olması ve ulaşımın kolaylığı, mahallenin tercih edilmesinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

3 ŞEHRİ GERİ BIRAKTI

Adnan Kahveci Mahallesi, nüfusuyla 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Dersim'i ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı geride bıraktı.

Mahallenin nüfusu, Anadolu'daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı.

Öte yandan Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ise 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar oldu.