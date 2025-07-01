İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndekslerinin haziranayı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, haziranda İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 1,77 yükseldi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak kayda geçti.

2025 haziranında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksinde; önceki aya göre yaşanan değişimler şöyle:

* Konut harcamalarında yüzde 2,70,

* Ev eşyası harcamalarında yüzde 2,57,

* Lokanta ve otel harcamalarında yüzde 1,98,

* Gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarında yüzde 1,93,

* Ulaştırma harcamalarında yüzde 1,67,

* Eğitim harcamalarında yüzde 1,45,

* Çeşitli mal ve hizmetler harcamalarında yüzde 0,97,

* Sağlık harcamalarında yüzde 0,77,

* Haberleşme harcamalarında yüzde 0,71,

* Giyim ve ayakkabı harcamalarında yüzde 0,27,

* Alkollü içecekler ve tütün harcamalarında yüzde 0,21 artış görüldü.

* Eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 0,07 azalış yaşandı.