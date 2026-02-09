İstanbul'un gün gün hava durumu: Sıcaklıklar artıyor, tarih verildi
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normalleri altında seyredecek. Sıcaklıklar perşembe günü itibarıyla hafta sonu 15-17 dereceler civarına yükselecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
Yapılan açıklamada, "Hafta ortasına kadar (çarşamba) kadar 7-10 dereceler aralığında mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların perşembe itibarıyla hafta sonu 15-17 dereceler aralığında bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
10 Şubat Salı: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
11 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
12 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/CVf8Di1SEi— AKOM (@ibbAkom) February 9, 2026