İstanbul'un gün gün hava durumu: Sıcaklıklar artıyor, tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yapılan açıklamada, "Hafta ortasına kadar (çarşamba) kadar 7-10 dereceler aralığında mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların perşembe itibarıyla hafta sonu 15-17 dereceler aralığında bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

10 Şubat Salı: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

11 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

12 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu