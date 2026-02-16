İstanbul'un gün gün hava raporu: AKOM'dan 6 günlük tahmin
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da hafta boyunca rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden (20-50km/s) kuvvetli şekilde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
Açıklamada, "Güneyin daha ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle sıcaklıkların (Çarşamba) 15-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
18 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
19 Şubat Perşembe: Az bulutlu, açık
20 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu
21 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/NiHSp55jtB— AKOM (@ibbAkom) February 16, 2026