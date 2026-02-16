Giriş / Abone Ol
İstanbul'un gün gün hava raporu: AKOM'dan 6 günlük tahmin

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da hafta boyunca rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

  • 16.02.2026 10:01
  • Giriş: 16.02.2026 10:01
  • Güncelleme: 16.02.2026 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden (20-50km/s) kuvvetli şekilde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Güneyin daha ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle sıcaklıkların (Çarşamba) 15-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

18 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

19 Şubat Perşembe: Az bulutlu, açık

20 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu

21 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

