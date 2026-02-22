İstanbul'un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarınca kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

Buna göre, İstanbul'da ocak ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 26,5 mikrogram, Ocak 2025'te ise 41,5 mikrogram ölçüldü. Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, önceki yıla göre yüzde 36 azaldı.

HAVA KİRLİLİĞİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLÇELER

Ocak 2026'da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 44 mikrogramla "Tuzla" ve 39,8 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.

HAVA KİRLİLİĞİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇELER

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonu'nda 11,8 mikrogram, "Sarıyer" istasyonunda 15 mikrogram olarak ölçüldü.

Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 21 istasyonda azaldı, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi.

YILLIK BAZDA HAVA KİRLİLİĞİ

Ocak ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 83'le "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 53'le "Kadıköy" ve yüzde 52'yle "Bağcılar" istasyonları takip etti.

Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 35'le "Yenibosna" ve yüzde 25'le "Arnavutköy" olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde: