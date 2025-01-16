"İstanbul'un içme suyuna atık su karıştı" iddiası: İSKİ'den açıklama geldi

İSKİ, İstanbul'da İstanbul'un içme suyuna atık su karıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Atık su iddialarını reddeden İSKİ, içme suyunun istisnasız her damlasının, modern içme suyu arıtma tesislerimizde arıtılarak yerli ve yabancı tüm standartları sağlayarak şebekeye verildiğini belirtti.

İSKİ'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca İstanbulluların içtiği içme suyuna atık su karışımı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşımıza sunduğumuz içme suyunun istisnasız her damlası, modern içme suyu arıtma tesislerimizde arıtılarak yerli ve yabancı tüm standartları sağlayarak şebekeye verilmektedir. Su kalitesi ile ilgili veriler iski.istanbul adresinde yer almaktadır.

İçme suyunun kalitesi, tesis çıkışlarında 24 saat online, depo ve şebekelerden ise İdaremiz ekiplerince günlük numuneler alınarak izlenmekte, Sağlık Bakanlığı’nca düzenli olarak denetimleri yapılmaktadır. Ham su kalitemizin bozulmaması ve iyileştirilmesi için içme suyu havzalarımızda gerekli denetimler ve yatırımlar da aralıksız devam etmektedir.

İSKİ olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla temiz suyun ve çevrenin güvencesi olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın asılsız, siyasi söylemlerle kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalara itibar etmemesini temenni ederiz."