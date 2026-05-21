İstanbul'un kuzeyine yeni işgal

İlayda SORKU

İstanbul’un kuzeyi rant projeleriyle adım adım betonlaşırken kamu arazileri büyük sermaye gruplarına açılmaya devam ediyor, şirketler ‘kent suçu’ niteliğindeki projelerle servetine servet katıyor.

Emlak Konut GYO tarafından, Eyüpsultan Kemerburgaz’da yaklaşık 30 bin metrekarelik arazi için düzenlenen ihale sonuçlandı. “Satış karşılığı gelir paylaşımı” yöntemi ile yapılan ihalede, 17,7 milyar TL ile en yüksek teklifi veren Pasifik GYO ortaklığı araziyi kaptı. Teklife göre projede toplam 17 milyar 700 milyon TL’lik satış geliri hedeflendi. Bu gelirin yüzde 40’ının, yani 7 milyar 80 milyon TL’sinin Emlak Konut’a bırakılması öngörüldü. Kalan 10 milyar 620 milyon liralık bölüm ise şirketin kasasına akacak.

Kemerburgaz’daki söz konusu üç parsel konut ve ticaret alanı olarak planlandı. Yaklaşık 21 bin 551 metrekarelik inşaat hakkı bulunan proje alanı, Göktürk-Kemerburgaz hattında, İstanbul’un kuzeye doğru günden güne genişleyen rant koridorunda yer alıyor. Bölge son yıllarda lüks konut projeleri, İstanbul Havalimanı bağlantıları, Kuzey Marmara Otoyolu erişimi ve yoğun imar baskısıyla birlikte sermayenin radarında.

KENT SUÇUNDAN İŞ CİNAYETİNE

AKP döneminde kamu projeleri ve büyük ölçekli ihalelerle büyüyen şirketlerden biri olan Pasifik Holding’in sahibi Fatih Erdoğan, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi. Şirket daha önce Merkez Ankara projesiyle gündeme geldi. Başkent’in merkezindeki dev proje ‘kent suçu’ olarak tanımlanıyor.

Pasifik Holding’in adı, 15 Ağustos 2022’de Merkez Ankara şantiyesinde yaşanan iş cinayetiyle de hafızalara kazındı. Şiddetli fırtına ve sağanak sırasında perde kalıpların devrilmesi sonucu iki mühendislik öğrencisi stajyer yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Öte yandan şirketin sahibi Fatih Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede “mağdur” sıfatıyla yer alıyor.