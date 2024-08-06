İstanbul'un plajlarına İETT seferleri başladı

İETT, İstanbul plajlarına doğrudan toplu ulaşım seferleri başlattı. Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi yerlerdeki plajlara İETT seferleri ile ulaşılabilecek.

Güncel 06.08.2024 12:52 Giriş: 06.08.2024 12:52

Güncelleme: 06.08.2024 13:00 Kaynak: Haber Merkezi

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