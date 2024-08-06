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İstanbul'un plajlarına İETT seferleri başladı

İETT, İstanbul plajlarına doğrudan toplu ulaşım seferleri başlattı. Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi yerlerdeki plajlara İETT seferleri ile ulaşılabilecek.

Güncel
  • 06.08.2024 12:52
  • Giriş: 06.08.2024 12:52
  • Güncelleme: 06.08.2024 13:00
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un plajlarına İETT seferleri başladı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şehrin farklı bölgelerindeki plajlarına doğrudan ulaşım için sefer başlattı.

İETT'den yapılan açıklamada Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde 1.815 sefer düzenleneceği kaydedildi.

İETT, plaj seferlerinin sayısının artırılmasının hedeflendiğini de belirtti.

İETT'nin plaj hatları ve saatlerine web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.



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