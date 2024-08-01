İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 72,8'e geriledi. Haziranda bu oran oran yüzde 82,14 olmuştu.

İstanbul'un temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış kaydetti.

Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21 yükseldi.





Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 oranında arttı.



İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 72,80'e, toptan fiyatlar ise yüzde 55,12'ye çıktı.