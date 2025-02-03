İstanbul'un tüm ilçeleri hava durumu (3 Şubat 2025): Bugün kar geliyor mu?

İstanbul'da 3 Şubat 2025 hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise şehrin genelinde yağmur bekleniyor.

Sıcaklıklar ilçelere göre 11°C ile 14°C arasında değişirken, rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. İstanbul’da yaşayanlar ve seyahat edecekler için ilçelere göre detaylı hava durumu tahminlerini aşağıda bulabilirsiniz.

İSTANBUL GENELİNDE HAVA DURUMU (3 ŞUBAT 2025)

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu. Sıcaklık 11°C - 14°C.

Rüzgar hafif, yer yer orta kuvvette olacak. Akşam saatlerinden sonra yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek olup, akşam saatlerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle trafikte olanların yağmura karşı hazırlıklı olması ve şemsiyelerini yanlarında bulundurması tavsiye edilir.

İSTANBUL İLÇELERİNE GÖRE 3 ŞUBAT 2025 HAVA DURUMU

AVRUPA YAKASI HAVA DURUMU

Avrupa Yakası’nda yaşayanlar için akşam saatlerinden sonra yolların ıslanma ihtimali yüksek. Özellikle trafikte dikkatli olunmalı ve sürücüler hızlarını düşürerek olası kaygan yollara karşı hazırlıklı olmalı.

Arnavutköy: 13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Avcılar: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Bağcılar: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Bahçelievler: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Bakırköy: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Başakşehir: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Bayrampaşa: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Beşiktaş: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Beylikdüzü: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Beyoğlu: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Büyükçekmece: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Çatalca: 13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Esenler: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Esenyurt: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Eyüpsultan: 13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Fatih: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Gaziosmanpaşa: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Kağıthane: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Sarıyer: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Silivri: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Sultangazi: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Şişli: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Zeytinburnu: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

ANADOLU YAKASI HAVA DURUMU

Anadolu Yakası’nda hava sıcaklığı ortalama 12°C olacak. Özellikle sahil kesimlerinde yağmurun biraz daha etkili olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar şemsiyelerini yanlarına almalı ve trafikte dikkatli olmalı.

Adalar: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Ataşehir : 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Beykoz: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Çekmeköy : 14°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

14°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Kadıköy: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Kartal : 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Küçükçekmece: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Maltepe : 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Pendik: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Sancaktepe : 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Sultanbeyli: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Şile : 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Tuzla: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Ümraniye : 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu Üsküdar: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Gündüz saatlerinde hava bulutlu olacak, ancak akşamdan itibaren yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 11°C ile 14°C arasında değişirken, gece saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Sürücüler, yolların kaygan olabileceğini göz önünde bulundurmalı. Özellikle kıyı kesimlerinde yağışın etkili olması bekleniyor.