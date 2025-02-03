İstanbul'un tüm ilçeleri hava durumu (3 Şubat 2025): Bugün kar geliyor mu?
İstanbul'da beklenen kar yağışına saatler kaldı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 3 Şubat (bugün) İstanbul'un tüm ilçeleri detaylı hava durumu tahmini haberimizde.
İstanbul'da 3 Şubat 2025 hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise şehrin genelinde yağmur bekleniyor.
Sıcaklıklar ilçelere göre 11°C ile 14°C arasında değişirken, rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. İstanbul’da yaşayanlar ve seyahat edecekler için ilçelere göre detaylı hava durumu tahminlerini aşağıda bulabilirsiniz.
İSTANBUL GENELİNDE HAVA DURUMU (3 ŞUBAT 2025)
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu. Sıcaklık 11°C - 14°C.
Rüzgar hafif, yer yer orta kuvvette olacak. Akşam saatlerinden sonra yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek olup, akşam saatlerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle trafikte olanların yağmura karşı hazırlıklı olması ve şemsiyelerini yanlarında bulundurması tavsiye edilir.
İSTANBUL İLÇELERİNE GÖRE 3 ŞUBAT 2025 HAVA DURUMU
AVRUPA YAKASI HAVA DURUMU
Avrupa Yakası’nda yaşayanlar için akşam saatlerinden sonra yolların ıslanma ihtimali yüksek. Özellikle trafikte dikkatli olunmalı ve sürücüler hızlarını düşürerek olası kaygan yollara karşı hazırlıklı olmalı.
- Arnavutköy: 13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Avcılar: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Bağcılar: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Bahçelievler: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Bakırköy: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Başakşehir: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Bayrampaşa: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Beşiktaş: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Beylikdüzü: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Beyoğlu: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Büyükçekmece: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Çatalca: 13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Esenler: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Esenyurt: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Eyüpsultan: 13°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Fatih: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Gaziosmanpaşa: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Kağıthane: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Sarıyer: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Silivri: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Sultangazi: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Şişli: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Zeytinburnu: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
ANADOLU YAKASI HAVA DURUMU
Anadolu Yakası’nda hava sıcaklığı ortalama 12°C olacak. Özellikle sahil kesimlerinde yağmurun biraz daha etkili olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar şemsiyelerini yanlarına almalı ve trafikte dikkatli olmalı.
- Adalar: 11°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Ataşehir: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Beykoz: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Çekmeköy: 14°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Kadıköy: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Kartal: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Küçükçekmece: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Maltepe: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Pendik: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Sancaktepe: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Sultanbeyli: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Şile: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Tuzla: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Ümraniye: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
- Üsküdar: 12°C, parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
Gündüz saatlerinde hava bulutlu olacak, ancak akşamdan itibaren yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 11°C ile 14°C arasında değişirken, gece saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Sürücüler, yolların kaygan olabileceğini göz önünde bulundurmalı. Özellikle kıyı kesimlerinde yağışın etkili olması bekleniyor.