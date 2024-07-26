İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü belli oldu
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevine Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.
Kaynak: İHA
İstanbul İl Sağlık Müdürü iken Sağlık Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ardından İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü belli oldu.
Göreve, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve son dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü vekilliği görevlerini yürüten Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.
Atamanın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında güncelleme yapıldı.