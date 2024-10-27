İstanbul'un yeni simit arabaları Beşiktaş Meydanı'nda

İstanbul’un çeşitli meydanları ile işlek caddelerinde bulunan seyyar simit, mısır ve kestane satış araçlarının tasarımı yenilendi.

Yeni tasarımlar ilk olarak Beşiktaş Meydanı’nda kullanılmaya başlandı.

Yeni tasarımlar kemerli, neşeli modern ve totem modellerinin her birinin simitçi, mısırcı ve kestaneci kullanımları olmak üzere toplamda 9 farklı konseptte geliştirildi.

Yeni satış ünitelerinin tamamında enerji verimliliği sağlanması açısından güneş paneli kullanıldı.

Ünitelerde, soğuk kış şartları için örtü sistemi ve kullanıcıların yerle temasını kesmek için platform tasarlandı.Yeni seyyar satış ünitelerinin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yeni tasarımlar hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekci, şunları söyledi:

''İstanbul'daki seyyar satış ünitelerinin kullanıcı ve üretici açısından sorunlarını tespit edip bunların daha da nitelikli bir hale gelmesi için bir çalışma başlattık. İstanbul kentinin tarihi, kültürel dokusundan yola çıkarak bir kemerli tasarım elde ettik. Yapmış olduğumuz tasarımlarda kullanıcıların daha nitelikli hizmet alması, daha hijyenik noktalara değinilmesi, enerjilerinin sürdürülebilirlik açısından güneş panelleriyle karşılanması, depolama alanlarının yenilenmesi ana unsurlarımız oldu. Kemerli konseptimizi ağırlıklı olarak tarihi ve kültürel dokuya uygun olacak meydanlarda planladık. Neşeli moderni daha yeni planlanan kent alanlarında planladık. Totemi ise daha neşeli, kapalı olduğunda ve gece görünümünde ışıklı olması sebebiyle de boğaz hattında kullanmayı planladık. Üç farklı tasarım ilk defa Beşiktaş Meydanı’nda İstanbullularla buluşuyor. Buradaki hedefimiz hem kullanıcıların hem halkımızın bunları deneyimlemesi, görüşlerini bize bildirmesi. Bu geri dönüşlere göre tasarımı daha nitelikli hale getirerek kent genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.''