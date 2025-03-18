İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde yağmur etkili oluyor.
İstanbul, hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda soğuk havanın etkisi altına girdi.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü.
Kent genelinde yağmur şeklinde görülen yağış, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy'de kara dönüştü.
Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.