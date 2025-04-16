İstanbul Üniveristesi'nde faşist grup öğrencilerin açtığı LGBTİ+ bayrağını çaldı

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde bir grup, kampüs bahçesinde oturup piknik yapan öğrencilerin açtığı LGBTİ+ bayrağını indirmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) üyesi olduğunu söyleyen bir öğrenci, bahçede oturan öğrencilerden LGBTİ+ bayrağını kaldırmalarını istedi, kaldırmamaları durumunda fiziksel müdahalede bulunmakla tehdit etti.

Öğrenciler bayrağı kaldırmayı reddedince bahçede bulunan bir başka kişi öğrencilere ait LGBTİ+ bayrağını alıp kaçtı. Öğrenciler arasında tartışma çıkarken bayrağı alan kişinin öğrenci olmadığı buna rağmen kampüse girdiği fark edildi.

Alanda çıkan karmaşa üzerine özel güvenlikler söz konusu şahsı alandan kaçırdı. Öğrenciler özel güvenliğe "Siz burada bizi korumak için varsınız ama içeri faşist sokuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Yaşananların ardından açıklama yapan öğrenciler "faşizme geçit vermeyeceğiz" diyerek bayrakları yeniden astı. Öğrenciler bahçede düzenledikleri pikniğe devam ediyor.