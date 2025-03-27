İstanbul Üniversitesi akademisyeni Levent Dölek tutuklandı

İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemler sürüyor

Pek çok kentte süren eylemlere katılan akademisyen, öğrenci ve yurttaşlara yönelik sabah saatlerinde ev baskınları düzenleniyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Eğitim Sen'de hak, adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle iş bırakma kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi akademisyeni Levent Dölek, Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi'nin düzenlediği eylemde açıklama yaptı.

Dölek, yaşananların ardından dün sabah saatlerinde evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Savcılık ifadesi alınmadan mahkemeye sevk edilen Dölek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dölek, bugün mahkemeye çıkarılmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bu sabah savcılık tarafından ifadem alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş bulunuyorum. Mahkeme salonun önünden tüm hürriyet sevdalılarına selam olsun! Bu uygulama hukukun en temel teammüllerinin ve kurallarının ayaklar altına alınmasıdır. İstibdada karşı iş, aş, hürriyet için mücadele ettiğimiz için bu baskıya maruz kalıyorsak, bundan da ancak mücadele ederek çıkabileceğimizi biliyorum. Ve bu güne kadar meydanlarda, grevlerde, direniş alanlarında ne söylediysek mahkeme salonunda da sözümüz aynı olacak: Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet! Memlekete hürriyet işçilerle gelecek!"