İstanbul Üniversitesi akademisyeninden dersleri boykot edenlere mesaj: Gerekli işlemler yapılır

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Saraç, boykot kararı alan öğrencileri "gerekli işlemleri yapmakla" tehdit etti.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından üniversitelerdeki hareketlilik sürerken öğrenciler dersleri boykot kararı aldı.

Boykot kararı alınan üniversitelerden biri de İstanbul Üniversitesi oldu.

Boykotu kırmak isteyen akademisyen Prof. Dr. Mehmet Saraç,dersini alan öğrencilere okul bilgi sistemi olan akademik bilgi sistemi (aksis) üzerinden mesaj yolladı.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILIR"

Yarınki derslerin yapılacağını belirten Saraç öğrencileri "Bu derse gündemdeki hukuki olaylar nedeniyle kasıtlı olarak gelmeyen öğrenciler hakkında gerekli işlemler yapılır, bu dersten devamsızlık nedeniyle kalırlar" şeklinde gönderdiği mesajla tehdit etti.