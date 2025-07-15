İstanbul Üniversitesi, Bakan Yumaklı'nın kayınvalidesi için taziye mesajı yayımladı

İstanbul Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın hayatını kaybeden kayınvalidesi için taziye mesajı yayımladı.

İstanbul Üniversitesi’nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın kıymetli kayınvalidesinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz… İstanbul Üniversitesi ailesi olarak acılarını paylaşıyor, dualarımızla yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu mesaj, üniversitenin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.