İstanbul Üniversitesi, Bilal Erdoğan'ın vakfıyla protokol imzaladı

Cumhurbaşkan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na (YETEV) bağlı PALET Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Törende Bilal Erdoğan ve İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kararda imzası olan Rektör Osman Bülent Zülfikar yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Törende konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “2011 yılında ilk anaokulunu açtığımızda Çengelköy’de, bu anaokulundaki müzik eğitimini acaba nasıl yapmalıyız ki kendi müzik kültürümüzü bu çocuklara üç yaşından itibaren verebilelim dedik. Ondan sonra ilkokulumuzu açtık ve o dönemde Yüce Gümüş’le tanıştık, beraber çalışmaya başladık. Bu fikri beraber geliştirmeye çalıştık. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur’dan aldığımız ilhamla sadece Türk müziğini öğretmek değil, kendi kültürümüzü, kendi kimliğimizi çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza nasıl aşılayabiliriz onu çalıştık. Onun sonucunda böyle bir okul fikriyle bu müzik ilkokulunu bir kültür merkezini kurmuş olduk. Burada gündüz okul devam ederken başka okuldan çocuklar müzemizi gezmeye geliyorlar. Akşamları bu salonda konserlerimiz oluyor. Hafta sonu burada kurslarımız, enstrüman kurslarımız devam ediyor. Kütüphanemiz, stüdyomuz dışarıdan gelenlerin kendi albüm kayıtları için dahi kullanılıyor. Dolayısıyla burası gerçekten hafta boyu, yıl boyu yaşayan ve Türk kültürüne, kimliğine hizmet eden, yeni nesillere aktarılmasına vesile olmaya çalışan bir merkez hâline geldi" dedi.

Rektör Zülfikar ise, "Çok memnunuz, Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin İstanbul Üniversitesi'nde bulunmasından. Çünkü çok güzel de bir yeri var, Baltalimanı'nda Mirgün Köşkü diye bize verilmiş, vakfedilmiş, o köşkü kullanıyoruz. Güzel bir sergi salonu açılıyor orada, güzel bir müze halinde de olacak, gezmesi daha yararlı olacağını düşündüğümüz güzel bir bahçesi de var" dedi.