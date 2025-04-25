İstanbul Üniversitesi Boykot Komitesi’nden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Üniversitesi Boykot Komitesi, 1 Mayıs’ta Üniversite korteji çağrısı yaptı.

Öğrencilerin ve emekçilerin kayyum rejimi altında ortak sorunlardan maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada “Mücadelemiz de ortak olmalı” denildi.

Komite tarafından yapılan açıklamada Üniversite öğrencileri olarak, ‘kayyum rejimine son!’ demek için, ortak sorunlarımız ve taleplerimiz etrafında yükselttiğimiz sloganları haykırmak ve işçi-öğrenci mücadelesini örmek için sendikaların ve işçi örgütlerinin çağrısına ortak olacak ve emekçilerle birlikte yürüyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

“EMEKÇİLERLE BİRLEŞMEZSEK BAŞARIYA ULAŞAMAYIZ”

İstanbul Üniversitesi Boykot Komitesi’nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Öğrenciler olarak sırtladığımız 19 Mart’ta başlayan siyasal demokrasi seferberliğinde, emekçi halkımızla mücadelelerimizi ortaklaştırma çağrısı çıkmış; tüm emek örgütlerini, meslek odalarını, sendikaları sokağa ve greve davet etmiştik. Örmüş olduğumuz akademik boykotu genel grev ile birleştirmek, tek adam rejiminin saldırılarına karşı işçi-gençlik birlik olabilmek adına seferber olmuştuk. Çünkü bizler biliyoruz ki öğrenciler olarak özgürlük taleplerimizi, emekçilerin üretimden gelen gücüyle birleştirmezsek başarıya ulaşamayız.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde emekçilerle birlikte yürüyeceğimizi duyuruyoruz: biz öğrenciler ve emekçiler kayyum rejimi altında ortak sorunlardan muzdaribiz, bu yüzden mücadelemiz de ortak olmalı! Bizler MESEM’lerde sermayenin kar hırsına terk ediliyor, güvencesiz koşullarda iş cinayetlerinin kurbanı oluyor, geçinmemizin mümkün olmadığı kredi ve burslara reva görülüyor, İŞKUR protokolleriyle okurken çalışmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. Kayyum rejiminin atadığı kayyum rektörlerin yönettiği üniversitelerde eğitim görmeyi, en ufak bir hak arayışımızda baskı ve şiddete maruz kalmayı, hocalarımızın KHK’larla ihraç edilmesini kabul etmiyoruz!

Bu yüzden 1 Mayıs’ta üniversite öğrencileri olarak, ‘kayyum rejimine son!’ demek için, ortak sorunlarımız ve taleplerimiz etrafında yükselttiğimiz sloganları haykırmak ve işçi-öğrenci mücadelesini örmek için sendikaların ve işçi örgütlerinin çağrısına ortak olacak ve emekçilerle birlikte yürüyeceğiz!

Üniversitelerden belediyelere, kayyum rejimine son! 1 Mayıs’ta üniversite kortejinde yürüyelim!"