İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden fiili 'cuma tatili'

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2025-2026 güz dönemi ders programına cuma gününe ders koymadı. Sadece birinci sınıflar için saat 15.30 ve 17.00 arasında çevrimiçi olarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi yer aldı.

Söz konusu programın 'dinî gerekçelerle' hazırlandığını düşünen öğrenciler ve sendikalar, fakülte yönetimine tepki gösterdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ders programına dikkat çekerek, “Bu tablo, bilimin değil; tarikatların ve gerici çevrelerin taleplerine göre şekillendirilmiş bir tabloyu gözler önüne sermektedir” dedi.

Üniversitelerde öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin söz hakkının yok sayıldığını vurgulayan Özbay, “Rektörler ve yönetimler keyfi kararlarla, bilim yuvası olması gereken kurumları ideolojik bir mühendislik alanına çevirmektedir. Bu yaklaşım, yükseköğretimdeki özgürlüğü, laikliği, demokratik işleyişi ve farklılıklarla birlikte yaşam kültürünü ortadan kaldırmakta; üniversiteleri siyasi iktidarın sırtını sıvazladığı, beslendiği ve beslediği tarikatların arka bahçesine dönüştürmektedir” ifadelerini kullandı.