İstanbul Üniversitesi'nde barikat aşıldı: Öğrenci seli Saraçhane'ye ulaştı!

Bilge Su YILDIRIM

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı ve CHP'nin müstakbel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara ve gözaltılara tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı.

İstanbul Üniversitesi’ndeki yürüyüşte öğrenci seli polis barikatını böyle aştı!https://t.co/MYXuZcOj5z pic.twitter.com/UgcWd1xaQq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025

Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nde öğrenciler de katıldı.

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı.

ÖĞRENCİLERE POLİS ENGELİ!

Yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.

Öğrenciler, 'Aç aç barikatı aç' sloganları eşliğinde yuhaladı.

Öğrenciler "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" şeklinde sloganlar attı.

Alanda olmayan öğrenciler protestoyu dışarıdan takip etti.

Barikatın arka tarafında kalan öğrencilerin protesto alanına girmesi polis tarafından engellendi. Öğrenciler, "Barikat yıkılsın yürüyüş başlasın" şeklinde sloganlar attı.

ÖĞRENCİLER BARİKATI AŞTI

Daha sonra öğrenciler polis barikatını zorlayarak aşmayı başardı. Demokrasi ve özgürlük sloganlarıyla adeta bir sel gibi yürüyen öğrencilere, polis biber gazı ve copla müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu'na destek eylemi yapan öğrencilere polis engeli!https://t.co/MYXuZcOj5z pic.twitter.com/HPvDcezawi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025

Öğrencilerin barikatı aşmasının ardından polis, barikatı daha arkaya taşıdı.

Barikatı aşan üniversite öğrencileri Ana Kapı'ya vardı. Öğrenciler burada basın açıklaması yaptı. Öğrenciler açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

"TEK ADAM İKTİDARI GÜÇ KAYBEDİYOR"

Açıklamada, "Halkın seçtiği siyasetçilere dönük sürdürülen bu süreç demokrasinin ve hukukun ayaklar altına alındığını, halkın iradesinin yok sayıldığını tekrar gösterdi" denildi. Açıklamanın devamında öne çıkanlar şöyleydi:

"Seçme ve seçilme hakkı, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak, alınan bu karar ile birlikte, hukuki belirsizlikler yaratılarak seçim sürecine gölge düşürülmektedir. Bu karar yalnızca Ekrem İmamoğlu’nu değil, aynı dönemde benzer prosedürlerle diploma almış birçok mezunu da hukuki bir çıkmaza sürüklemektedir. On yıllar sonra keyfi bir biçimde alınan bu karar, akademik güveni sarsmakla kalmamakta, aynı zamanda eğitim kurumlarının güvenilirliğini de tartışmaya açmaktadır.

Tek adam iktidarı güç kaybediyor, güç kaybettikçe saldırılarını arttırıyor. Halkın oyuyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere ve kendi gibi düşünmeyen herkese bir gecede soruşturmalar açıyor, tutuklatıyor. Bizlere hukuk fakültesinde öğretilen dersler verilen kararlarla örtüşmüyor, anlamsızlaşıyor. Hukuk iktidar elinde bir sopa gibi sallanıyor, her türden farklı ses baskı altına alınıyor.

Üniversite öğrencilerine reva görülen ise geleceğimizin olmadığı, yasaklarla dolu bir Türkiye! Bunu kabul etmiyoruz, geleceğimize, demokrasiye, haklarımıza sahip çıkıyoruz.

"ANTİDEMOKRATİK BİR ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ"

Üniversiteler özerk ve demokratik bir nitelik kazanmadan da bu mümkün değildir. YÖK ve üniversite yönetimleri eliyle inşa edilen, karar süreçlerinde öğrencilerin tümüyle dışarıda bırakıldığı, her geçen yıl eğitimin niteliksiz hale geldiği antidemokratik bir üniversite anlayışını kabul etmiyoruz!

Bu nedenle, İstanbul Üniversitesi yönetimi aldığı bu karardan derhal vazgeçmelidir. İktidarın politikaları etrafında dizayn edilen üniversiteler ve eğitim sisteminin karşısında demokratik ve özerk üniversiteler için bütün sıra arkadaşlarımızı bir kez daha mücadele etmeye, seçme ve seçilme hakkının gaspına karşı ses çıkarmaya, demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz!"

ÖĞRENCİLER SARAÇHANE'YE GEÇTİ

Öğrenciler okuldaki eylemin ardından İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye geçti.