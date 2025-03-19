İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu'na destek eylemi yapan öğrencilere polis engeli!

Bilge Su YILDIRIM

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı ve CHP'nin müstakbel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara ve gözaltılara tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı.

Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nde öğrenciler de katıldı.

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı.

Yürüyüşün ardından Ana Kapı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLERE POLİS ENGELİ!

Yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.

Öğrenciler, 'Aç aç barikatı aç' sloganları eşliğinde yuhalıyor.

Öğrenciler "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" şeklinde sloganlar attı.

Alanda olmayan öğrenciler protestoyu dışarıdan takip ediyor.

Barikatın arka tarafında kalan öğrencilerin protesto alanına girmesi polis tarafından engellendi. Öğrenciler, "Barikat yıkılsın yürüyüş başlasın" şeklinde sloganlar attı.

ÖĞRENCİLER BARİKATI AŞTI

Daha sonra öğrenciler polis barikatını zorlayarak aşmayı başardı. Bu sırada polis biber gazı ve copla öğrencilere müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu'na destek eylemi yapan öğrencilere polis engeli!https://t.co/MYXuZcOj5z pic.twitter.com/HPvDcezawi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025

Öğrencilerin barikatı aşmasının ardından polis, barikatı daha arkaya taşıdı.

Barikatı aşan üniversite öğrencileri Ana Kapı'ya vardı. Burada basın açıklaması yapılacak.