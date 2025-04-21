İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci dayanışmasına engel: Kulüp odaları basıldı, çay kazanları alındı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, 7 Nisan’dan bu yana kampüste kurdukları ve herkesin ücretsiz çay-kahve içebildiği çay kazanının dün gece rektörlük tarafından kulüp odasının basılarak alındığını duyurdu. Öğrenciler, "Dayanışmamız hedef alındı" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kampüs içinde dayanışma amacıyla kurulan çay kazanı, öğrencilerden gelen çay, kahve, şeker ve termoslarla; dayanışmayla sürdürülüyordu. Ancak geçtiğimiz gece, kulüp odasının kapısı rektörlük kararıyla açılarak, kilidi değiştirildi ve içerideki kazanın görevliler tarafından götürüldüğü paylaşıldı.

BirGün'e konuşan öğrenciler, yaşanan bu müdahaleyi sadece çay kazanı meselesi değil, öğrenci iradesine yönelik bir baskı olarak gördüklerini dile getirdi. "Kampüslerde sohbetimizden, neşemizden, direngenliğimizden rahatsızlar" diyen öğrenciler, bu çabanın yalnızca çay içmek değil, birlikte direnmek olduğunu vurguladı.

"BİZİ BİR ARAYA GETİREN HİÇBİR ŞEYE TAHAMMÜLLERİ YOK"

Rektörlük, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesiyle de gündeme gelmişti. Bu son gelişmeyle birlikte öğrenciler, “Boykot günlerinde açtığımız dayanışma kazanı hedef alındı, çünkü bizi bir araya getiren hiçbir şeye tahammülleri yok” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Rektörlük henüz konuya dair kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Öğrenciler ise hem kulüp odalarının yeniden kullanıma açılmasını hem de kazanlarının geri verilmesini talep ediyor.