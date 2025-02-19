İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, yüzde 40'lık yemekhane zammını protesto etti

İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde 15 TL olan bir öğünün fiyatı geçtiğimiz güz döneminin başında 25 TL’ye yükseltilmişti. Bahar dönemi başlarken ise 25 TL olan bir öğün yemeğin fiyatı yüzde 40 zam yapılarak 35 TL’ye yükseltildi.

Bir yıl içerisinde toplam yüzde 133 oranındaki zamma İstanbul Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi.

"YEMEK HAKKIMIZ GASP EDİLEMEZ"

Yemekhane zammının ardından İstanbul Üniversitesi’nde birçok kulüp ortak açıklama ve çağrı yayınladı. Kulüplerin ortak açıklamasında yüzde 40’lık yemekhane zammının kabul edilemeyeceği ve çarşamba günü (bugün) saat 14.30’da ‘Yemekhane zammı geri çekilsin!’ başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, yüzde 40'lık yemekhane zammını protesto etti:



"Bu yaklaşım, eğitimi ve öğrencileri tamamen piyasa bakışıyla gören bir anlayışın ürünü"https://t.co/nnuR5NRiUB pic.twitter.com/EZUFvxNlP8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 19, 2025

"ADALETSİZ ZAM GERİ ÇEKİLSİN!"

İstanbul Üniversitesi esnaf yemekhanesi önünde yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, 2025 yılına bir öğün yemek fiyatının 25 TL’den 35 TL’ye çıkarıldığını öğrenerek başladık. İstanbul Üniversitesi yemekhane ücretlerine yapılan zamlar, öğrencilerin ekonomik yükünü her geçen gün daha da arttırmaktadır. Öğrencilere herhangi bir bildirimde bulunulmadan, sadece yemek alırken fark edebileceğimiz şekilde alınan bu karar, üniversite yönetiminin öğrencileri birer tüketici olarak gördüğünün ve onların ihtiyaçlarını hiçe sayarak kendi çıkarlarını öncelediğinin açık bir göstergesidir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin yarattığı yıkıcı koşullar altında, biz öğrenciler temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanırken, bu yüzde 40’lık zammın dayatılması, öğrencilerin mevcut durumunun göz ardı edilmesi demektir. Bu keyfi ve adaletsiz zammın derhal geri çekilmesi gerektiğini ısrarla ifade ediyoruz!”

Basın açıklaması şöyle devam etti:

“Bu zorlu ekonomik koşullarda, üniversitelerin asli görevi olan eğitim hakkını savunmak yerine, öğrencilerin sırtına bu krizin yükünü yüklemek, devletin ve üniversite yönetiminin öğrencileri birer ekonomik yük olarak görmesinin bir başka göstergesidir. Bu yaklaşım, eğitimi ve öğrencileri tamamen piyasa bakışıyla gören bir anlayışın ürünüdür.”

"ÖĞRENCİLİK FAALİYETLERİMİZ SINIRLANDIRILIYOR"

Yemekhane ücretlerinin yanında okulun diğer sorunlarına da değinen öğrenciler şu ifadeleri kullandı:

“Bugün okul kulüplerine hiçbir faaliyet alanı tanınmıyor, öğrencilerin her türden etkinlikleri bürokratik engellere takılıyor. Etkin bir ÖTK talebimiz senelerdir karşılık bulmuyor, seçimlerimiz yapılmıyor. Her seferinde tepeden indirilen anti demokratik kararlar zorla uygulamaya konuluyor, bizlerin bunlara karşı almak istediğimiz önlemler engelleniyor. Gerek önümüze polisler yığılıyor, gerek İletişim Fakültesi'nde olduğu gibi kulüp faaliyetlerimiz sınırlandırılıyor.

Bunlar için birleşebileceğimiz en temel alan Öğrenci Temsil Kurulu iken senelerdir üniversitemizde etkin bir şekilde yürütülen ÖTK'nin yeniden etkin hale getirilmesi ve seçimlerinin yapılmasını istiyoruz. Müfredatlarımız nitelikli ve akademik düzeyde değilken, diyanet işleri ve tarikatlar gibi birimler üniversitelerde yer edinmeye çalışıyor. Öğrenciler olarak önümüze bir taş takılmadan, tamamıyla bilimsel bir eğitim almak istiyoruz.

Bütün İstanbul Üniversitesi öğrencilerini de bizlerle birlikte nitelikli yemek, parasız, bilimsel, demokratik ve anadilde eğitim hakları için ses çıkarmaya davet ediyoruz.”

Basın açıklamasının okunduğu sırada öğrenciler tarafından "Müşteri değil öğrenciyiz!",

"Sermayeye değil öğrenciye bütçe", "Osman kaç kaç kaç öğrenciler geliyor", "Zamlı yemek istemiyoruz!" ve "Ferman kayyumun üniversiteler bizimdir!" şeklinde sloganlar atıldı.