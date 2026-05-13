İstanbul Üniversitesi'nde SosyalFest: Güvenlik barajı 'yandaş'a kalktı

Suna ÖZCAN

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Merkez Kampüsü, 10-11 Mayıs tarihlerinde Karabük Üniversitesi iş birliğiyle "Türkiye'nin Sosyal Bilimler Festivali" sloganıyla düzenlenen 'SosyalFest'e ev sahipliği yaptı. Toplamda 6 milyon TL ödülün dağıtıldığı öğrenilen organizasyonda, öğrenci kulüp ve etkinlikleri yerine iktidara yakın kuruluşlar ön plana çıktı.

ERDOĞAN'IN SELAMIYLA AÇILIŞ

Festivalin açılış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın festivali düzenleyenlere ve katılımcılara yönelik "selamlarını, sevgilerini ve başarı dileklerini" ileterek başladı. Tarihi rektörlük binasına Erdoğan’ın dev bir posterinin asıldığı etkinlikte, gün boyu kampüs hoparlörlerinden 'Türkiye Yüzyılı' temalı yapay zekayla üretilmiş şarkılar çalındı.

SOSYAL BİLİMLERDE 'DİN' VURGUSU

Vali Gül’ün törendeki açıklamaları, üniversitelerde laik ve bilimsel eğitim ilkelerine dair tartışmaları tekrar gündeme getirdi. Gül, sosyal bilimlerin önemini dini bir çerçeveye oturtarak şu ifadeleri kullandı:

"Din önemli bir şemsiye, koruyucu bir kalkan. Bunun doğru anlatılması, doğru öğrenilmesi çok çok kıymetli. Bu işi sadece matematikle, sayısalla, teknolojiyle açıklayamayız; işte sosyal bilimler bunun için kıymetli."

Festivalin büyüyerek devam edeceğini belirten Gül, "Tıpkı Teknofest’te yapıldığı gibi günü geldiğinde çok daha büyük mekanlarda, çok daha büyük katılımlarla bunları gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"BARINMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ" İDDİASI

Konuşmasında derinleşen ekonomik krize rağmen öğrencilerin barınma imkanlarının devlet eliyle çözüldüğünü öne süren Gül, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin hemen hemen tamamı tercih ettiklerinde Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarına yerleşebiliyorlar. Bu o kadar kıymetli ki. Anadolu'nun herhangi bir kasabasında, köyünde ekonomik şartları çok iyi olmasa bile 'Ben okumak istiyorum. Şu şehirde okumak istiyorum' dediğinde ekonomik olarak bir engelle karşılaşmadan barınma imkanları devletimizin imkanlarıyla çözülüyor."

ÖĞRENCİYE DENETİM, VAKIFLARA SERBESTLİK

Öğrencilerin kampüs girişlerinde ve fakülteler arası geçişlerde sıkı kimlik kontrollerine tabi tutulduğu üniversitede, festival süresince denetimler askıya alındı. Festival için Beyazıt Meydanı’ndan itibaren kurulan stantların etrafının ise polis barikatları ile çevrelendiği görüldü.

Dışarıdan gelenlerin herhangi bir kontrol olmadan kampüse girişine izin verilirken; üniversite bünyesindeki birçok öğrenci kulübünün festivale ilişkin bilgisinin olmadığı, yalnızca belirli grupların rektörlük tarafından alana dahil edildiği öğrenildi.

BİLAL ERDOĞAN'IN VAKIFLARI KAMPÜSTE

Kampüs içerisinde Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini yine Bilal Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gibi yandaş vakıflara da stant alanları tahsis edildi.

Öğrenci ilgisinin oldukça sınırlı kaldığı öğrenilen festivalde, yarışma kategorileri "Türkiye Yüzyılı", "Sağlık", "İlahiyat" ve "Türk Dünyası" olarak belirlendi. Organizasyonda, 'Sünnetin İzinde', 'İnanç Evleri' ve 'Mahrem-İz' gibi projeler sergilendi.

2015'TEN BERİ BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLENMİYOR

İstanbul Üniversitesi’nde yandaşlara açık etkinlikler gündem olurken, Bahar Şenlikleri adıyla düzenlenen etkinlikler yasaklamalar ve engellemeler sonucu 2015 yılından beri yapılamıyor.

Üniversitenin henüz bölünmediği dönemde, bugün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde kalan Avcılar Kampüsü’nde düzenlenen 2015 yılındaki şenlik, okul tarihindeki son geniş kapsamlı şenlik olarak kayıtlara geçmişti. 2016 yılında yapılması planlanan şenlik ise terör saldırıları nedeniyle Organizasyon Komitesi Toplantısı’nda alınan karar ile iptal edilmişti.

2026 yılı bütçesi 17 milyar 705 milyon 366 bin TL olarak belirlenen İstanbul Üniversitesi’nde, rektörlük 'tasarruf tedbirlerini' gerekçe göstererek öğrenci kulüplerinin etkinliklerine bütçe ayırmazken, 'SosyalFest' gibi organizasyonlar için tüm imkanların seferber edilmesi öğrencilerin tepkisini çekti.