İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane zammı: Öğrenciler oturma eylemi başlattı

İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 40’lık zam, öğrencilerin tepkisine yol açtı. Üniversite yönetiminden zamların geri çekilmesini talep eden öğrenciler, sürecin başından bu yana çeşitli eylemler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Taleplerini rektörlüğe ileten öğrenciler, yönetimle görüşme sağladı ancak ikinci bir toplantı için verilen tarih geldiğinde görüşmeye alınmadıklarını belirterek rektörlük önünde oturma eylemine başladı.

SÜRECİN BAŞLANGICI: ZAM KARARI VE İLK EYLEMLER

Öğrenciler, 17 Şubat’ta yemekhane ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılmasını protesto etmeye başladı. Zam sonrası öğün başına 35 TL ödemek zorunda kalan öğrenciler, KYK burs ve kredisi ile üç öğün yemek yemenin zorlaştığını ifade etti. Bunun üzerine öğrenciler, 20 Şubat’ta yemekhane önünden üniversitenin ana kapısına yürüyerek zam kararına karşı ilk toplu tepkilerini gösterdi.

22 Şubat’ta öğrenciler, yönetimden taleplerine yanıt alabilmek için bir mail zinciri oluşturdu. Taleplerini ve süreci içeren toplu mailler aracılığıyla üniversite yönetimiyle iletişime geçmeye çalıştılar.

24 Şubat’ta Beyazıt Kampüsü’nde “Dayanışma Sofrası” kuruldu. Kurulan sofrada öğrenciler evlerinden getirdikleri yemekleri paylaştılar. Öğrenciler, bu etkinlikte bir araya gelerek taleplerini netleştirdi ve sürecin nasıl ilerleyeceğini tartıştı. 27 Şubat’ta benzer bir etkinlik Çapa Kampüsü’nde de gerçekleştirildi. Aynı gün 500’den fazla dilekçe toplanarak öğrenciler tarafından rektörlüğe teslim edildi.

İLK GÖRÜŞME: ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ REKTÖRLÜĞE İLETTİ

28 Şubat’ta rektörlük ile öğrenciler arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede öğrenciler zam kararının geri çekilmesini, yemek seçeneklerinin artırılmasını ve yemeklerin sağlık koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Ayrıca üniversitenin bütçesinin şeffaf bir şekilde açıklanmasını istediklerini belirttiler.

Görüşmenin ardından rektörlük, öğrencilerle bir ara toplantı yapacağını ve konunun tekrar değerlendirileceğini ifade etti. Bu kapsamda ikinci bir görüşme için tarih belirlendi.

İKİNCİ GÖRÜŞME ENGELLENDİ, OTURMA EYLEMİ BAŞLADI

Öğrenciler, ikinci görüşme için 7 Mart’ta rektörlük binasına gittiklerinde sekreterin “bulunmadığı” gerekçesiyle görüşmeye alınmadıklarını belirtti. Yeni bir görüşme tarihi talep eden öğrencilere, “İstediğiniz kadar eylem yapın, görüşme alamayacaksınız” yanıtı verildi.

Bu gelişmenin ardından öğrenciler, taleplerine yanıt alana kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi başlattı.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ

Öğrenciler, üniversite yönetiminden şu taleplerin karşılanmasını istiyor:

• Yemekhane zamlarının geri çekilmesi

• Vegan yemek seçeneklerinin artırılması

• Yemeklerin niteliğinin ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi

• Üniversitenin bütçesinin şeffaf bir şekilde açıklanması

• Yemekhanede ikinci basımın ücretsiz olması

• Yemekhane çalışanlarına mobbing uygulanmaması

• Eylemlere katılan öğrencilere disiplin soruşturması açılmaması

Öğrenciler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor. Üniversite yönetimi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.