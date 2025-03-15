İstanbul Üniversitesi'ne "diploma" baskısına tepki: Üniversiteler siyasetin kullanacağı araçlar değildir!

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) ve İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi ortak bir açıklama yaparak mevcut siyasi iktidarın, üniversite çalışanları üzerindeki baskısının yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

"İktidarların üniversiteyi kendi amaçlarının bir aracına dönüştürmesine karşıyız" denilen açıklamada, üniversitelerin her koşulda demokratik, özgür ve özerk kurumsal yapılarını sürdürmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden başlatılan tartışmalar ve soruşturma sürecine değinilen açıklamada, "İ.Ü. Rektörlüğü/ Yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasına, üniversitenin yargısal süreçte siyasi iktidar lehine açıkça taraf haline getirilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün de eleştirildiği açıklamada, "Rektörlüğün siyasal iktidarın beklentileri doğrultusunda tutum almasına itiraz edenler üzerinde kurduğu idari ve siyasi baskı İşletme Fakültesi Dekanının istifasıyla bir kez daha açığa çıkmıştır" denilerek yönetimin üniversite bileşenleri ve senato üyeleri üzerinde oluşturduğu baskıya tepki gösterildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Üniversiteler Siyasetin Kullanacağı Araçlar Değildir...

Medyadan takip edildiği üzere Türkiye’de mevcut siyasi iktidarın üniversite çalışanları üzerindeki baskısı yeni bir aşamaya varmış durumda. Nitelikçe farklı olan bu aşamada, üniversiteler yıllardır yaşadıkları siyasi ve ideolojik baskılara ek olarak siyasi iktidarın sürdürülmesinin araçları haline getiriliyor.

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) olarak İstanbul Üniversitesi yönetimini tarafsız davranmaya, baskılara boyun eğmemeye ve bir bilim kurumu olarak üniversitenin onurunu korumak için objektif, verilere dayalı, bağımsız değerlendirme ürünü kararlar vermeye çağırıyoruz.

Çünkü iktidarlar değişebilir ama üniversiteler her koşulda demokratik, özgür ve özerk kurumsal yapılarını sürdürmek zorundadır.

"ÜNİVERSİTELERİN İKTİDAR ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ"

Bu nedenle üniversitelerde özgürce siyaset yapılmasına değil,iktidarların üniversiteyi kendi amaçlarının bir aracına dönüştürmesine karşıyız.

Geçmişte başörtüsü yasağı dahil olmak üzere üniversitelerdeki tüm anti demokratik uygulamalara karşı çıktık. Bugün de bir siyasi aktörün diploması üzerinden gerçekleşen bu çekişmede İstanbul Üniversitesini siyasi iktidarın bir aracı haline getiren anlayışa aynı şekilde karşı çıkıyoruz.

Bu çerçevede, bir yatay geçiş usulsüzlüğü iddiasıyla açılmış bir soruşturmada yargı makamının iddiasına kanıt sağlamak üzere İ.Ü. Rektörlüğü/ Yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasına, üniversitenin yargısal süreçte siyasi iktidar lehine açıkça taraf haline getirilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz.

"ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİ VE SENATO ÜYELERİNE BASKIYI KABUL ETMİYORUZ"

Aynı zamanda Rektörlüğün siyasal iktidarın beklentileri doğrultusunda tutum almasına itiraz edenler üzerinde kurduğu idari ve siyasi baskı İşletme Fakültesi Dekanının istifasıyla bir kez daha açığa çıkmıştır.

Üniversite yönetiminin üniversite bileşenleri ve senato üyeleri üzerinde oluşturduğu baskıyı da kabul etmiyoruz.

Biz İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) olarak, demokratik üniversite talebimizi hayata geçirmek için kararlılıkla mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.

Yaşasın demokratik, özgür, özerk üniversite !!!!"