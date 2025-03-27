İstanbul Üniversitesi öğrencileri ablukaya alındı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün 16.00’da Beyazıt’ta bulunan Merkez Kampüs içindeki Rektörlük binasına gerçekleştirecekleri yürüyüş öncesi müzik dinletisinde buluştu.

14.00’te İktisat Fakültesi Ek Bina 1 ve İktisat Fakültesi Ek Bina 2 arasındaki bahçede buluşan öğrenciler, hep beraber şarkılar söyleyip dans ettiler.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat, Edebiyat ve Hukuk Fakülteleri Öğrenci Müzik Kulüpleri ortak bir konser verdi.

Öğrenciler 16.00’da Rektörlük Binası’na doğru yürüyüşe başladı.

Yürüyüşün ardından birçok fakülte Şişli'ye yürümek üzere Ana Kapı'da buluştu.

ÖĞRENCİLER ABLUKAYA ALINDI

Polis, rektörle görüşen öğrenci temsilcilerini oturarak kapı önünde bekleyen 50'ye yakın öğrenciyi ablukaya aldı.

Yürüyüşün ardından ise İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun çağrısıyla saat 18:30'da Şişli’de bulunan Cevahir AVM önünde buluşacak.

ÖZGÜR ÇELİK, VALİ İLE GÖRÜŞTÜ

17.50'de ablukaya alınan öğrencilere destek vermek için alana giden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefonda görüştü. Valiyle görüşen Çelik Vali Gül'e " Artık insanların suratındaki güneş gözlüklerine de mi karışacağız? Bana göre yapılan iş doğru değil. Çoğunun yüzü açık ve bazılarında medikal maske var. Gencecik çocuklar polislerle karşı karşıya getiriliyor" dedi.

Çelik görüşmenin ardından polislere, "Bu manzarayı Türkiye'ye yakıştırıyor musunuz?" diye sordu. Daha sonra polis maskeleri indirmek koşuluyla ablukadaki öğrencileri alandan çıkarmaya başladı.

Tüm öğrencilerin alandan çıkmasının ardından Özgür Çelik de alandan ayrıldı.