İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta toplandı

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınışı sonrası bir kez daha Beyazıt’ta bir araya gelmeye başladı.

Öğrenciler, dün (19 Mart Çarşamba) olduğu gibi bugün de Esnaf Yemekhanesi’nin önünden Ana Kapı’ya yürüyecek. Öğrenciler, Yemekhane önünde toplandı.

Fotoğraf: BirGün

"Direne direne kazanacağız” sloganları atan öğrencilerin yürüyüşü başladı.

Öğrenciler, "diplomasız Erdoğan" ve "hükumet istifa" sloganları eşliğinde yürüyor.

İstanbul Üniversitesi'nde dün gerçekleştirilen eylemde polis tarafından kurulan barikatın bugün yer almaması dikkat çekti.

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