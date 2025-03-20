İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta toplandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasını protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt’ta bir araya geldi.
Bilge Su YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınışı sonrası bir kez daha Beyazıt’ta bir araya gelmeye başladı.
Öğrenciler, dün (19 Mart Çarşamba) olduğu gibi bugün de Esnaf Yemekhanesi’nin önünden Ana Kapı’ya yürüyecek. Öğrenciler, Yemekhane önünde toplandı.
"Direne direne kazanacağız” sloganları atan öğrencilerin yürüyüşü başladı.
Öğrenciler, "diplomasız Erdoğan" ve "hükumet istifa" sloganları eşliğinde yürüyor.
#SonDakika— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2025
İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta toplandı: Öğrenciler Ana Kapı'ya yürüyorhttps://t.co/KNRpgB4h9N pic.twitter.com/IWHdm1H9zh
İstanbul Üniversitesi'nde dün gerçekleştirilen eylemde polis tarafından kurulan barikatın bugün yer almaması dikkat çekti.
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