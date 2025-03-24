İstanbul Üniversitesi öğrencileri boykotta: "Amfiye gitme, direnişe gel!"

Bilge Su YILDIRIM

Üniversiteli gençlerin yurdun dört bir yanında ilan ettikleri akademik boykot bugün başladı. ODTÜ’den İTÜ’ye, İstanbul Üniversitesinden Ankara Üniversitesine pek çok üniversitede öğrenciler derse girmedi, kampüslerinde forumlar düzenleyerek akademik boykot örgütlemeye başladı. İstanbul Üniversitesinin Edebiyat, İletişim, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve İktisat Fakültelerinde gençler bahçelerde buluştu, forumlar düzenleyerek yol haritası belirledi, hep birlikte döviz ve pankartlar hazırladı. Bahçede oturan öğrenciler, hep bir ağızdan Çav Bella söylediler.

Öte yandan kampüslerdeki özel güvenlik görevlisi sayısındaki artış da dikkati çekti. Edebiyat Fakültesinde başta Filoloji bölümleri olmak üzere pek çok bölüm, fakülte avlusunda yer alan orta bahçede kendi içinde forum gerçekleştirdi, pankart hazırladı. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri bahçeye ‘İngiliz Dili Boykotta’ yazılı bir pankart astı.

Edebiyat Fakültesinden öğrencilerle neden akademik boykotta olduklarını konuştuk. Öğrencilerin ortak cevabı “Hayatımızı ve özgürlüklerimizi savunmak için yaşamı durduruyoruz oldu.

"GERİ ADIM ATILANA KADAR BOYKOTTAYIZ"

İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Mert: Bölümümüz, üniversitemiz ve hatta yaşamlarımız üzerinde çok büyük bir siyasi ve kültürel baskı var. Biz aslında buna dur demek için bugün burada kampüslerimizdeyiz, derslere girmiyoruz. Aslında bugün burada böyle bir irade gösteriyoruz. Biz öğrenciler olarak bu toplumun çok önemli bir kesimiyiz. Devletin ve hükümetin de bunu hatırlamasını istiyoruz, o yüzden de bugün buradayız. Hükümet geri adım atana kadar bu boykotu sürdüreceğiz.

"HALK BURADA SIRA ARKADAŞLARIMIZ BURADA"

Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Tahir: Birileri adaleti durduruyorsa biz de hayatı durduracağız. Alanlardayız, kampüslerdeyiz, direniyoruz. Bütün sürecin başlangıç noktası da aslında diploma iptali oldu. Bu iptal kararını veren de bizim üniversitemiz oldu. İnsanlar 23 yıldır süregelen bu adaletsizliklere artık daha fazla dayanamaz oldu ve sokaklara döküldü. Halk burada, sıra arkadaşlarımız burada, direniyor. Biz de bu karanlığı aydınlatana kadar kampüslerde direnmeye devam edeceğiz.

"SADECE İMAMOĞLU’NU SAVUNMUYORUZ"

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğrencisi Defne: Adalet için buradayım demekten aslında utanıyorum çünkü artık ülkede adalet diye bir şey kalmadı, bırakmadılar. Biz bu akademik boykotu sadece kendimiz için değil ailemiz, tüm sevdiklerimiz, halkımız için örgütlüyoruz. Burada olmak demek sadece Ekrem İmamoğlu’nu savunmak değil, hayatı, özgürlükleri, demokrasiyi savunmak aslında. Artık bir şeyler değişsin istiyoruz, o yüzden de bugün Edebiyat Fakültesinde boykot örgütlüyoruz.

"UMUT DA GELECEK DE BİZİZ"

İspanyol Dili ve Edebiyatı öğrencisi Hakan: Ben gençlerin tüm halka umut olduğunu düşünüyorum. Bütün bu eylemler bizim Beyazıt’ta barikatı yıkmamızla başladı aslında. Bizden önceki kuşakların umudu biziz, bu ülkenin geleceği de biziz. Bence o yüzden yaşanan bu adaletsizliğe gençler olarak hep birlikte hayır dememiz de çok kıymetli. Bu boykotu bu düzen değişene dek sürdüreceğiz.

"DEĞİŞİM İSTİYORUM, DEVRİM İSTİYORUM"

Psikoloji öğrencisi Berat: Açık konuşmak gerekirse ben artık bu hükümet düşsün istiyorum, bir şeyler değişsin istiyorum, devrim olsun, devrim yapalım istiyorum! 3 gündür Saraçhane’deyim, bugün sabah boykot örgütlemek üzere fakülteme geldim, akşam da Beşiktaş’taki yürüyüşe katılacağım. Bir şeyler değişsin istiyorum, bu yüzden de isyan ediyorum. Değişim için, özgürlükler için, demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğim.

"HER ŞEY AYNI DEVAM EDERSE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Dilbilim öğrencisi Ekin: Gençler tarih boyunca hep ilerici bir pozisyonda yer aldı, ‘68 kuşağından Gezi Direnişi’ne daima en ön saflarda oldu. Adaletsizliklere, haksızlıklara, insan hakkı ihlallerine karşı çıktı. Biz aslında bugün bu mirası devralıyoruz. Bugün hem üniversitemizin hem de ülkemizin itibarsızlaştırılmasına karşı bir aradayız, hem Saraçhane’deki eylemlere katılıyor hem de bulunduğumuz her alanı direniş alanına çeviriyoruz. Bu yüzden de akademik boykot örgütlüyoruz. Çünkü biliyoruz ki her şey normal devam ederse hiçbir şey değişmez.