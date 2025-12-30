İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Fakültelerimiz ihaleyle satılamaz, taşınamaz

Fen edebiyat fakültelerinin taşınma planına tepki gösteren İstanbul Üniversitesi öğrencileri basın açıklaması yaptı.

Beyazıt’ta havuzlu bahçe önünde toplanarak rektörlük önüne yürüyüş yapan öğrenciler eylem yaptı. Rektörlüğün öğrencilere haber dahi vermediğini belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak Kayyum Osman Bülent Zülfikar’ın hobi haline getirdiği tepeden inme kararların tümüne karşı toplandık. Tesadüftür ki tepeden inme kararların tümünün ortak özelliği biz üniversitelilerin zararına olması. Dayatılan kararlarda ya beslenme hakkımız gasp ediliyor, ya eğitim hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor ya da ortak alanlarımıza ket vurulmaya çalışılıyor. Kronolojik olarak döneme başladığımızdan itibaren kayyum Osman’ın öğrenci düşmanı yaptırımlarını teşhir ediyoruz!

'KABUL ETMİYORUZ'

Her sene yemekhane zammı gündemiyle döneme başlıyoruz. Beslenme hakkımız bize parayla satılmaya çalışılıyor, üstüne üstlük niteliksiz yiyeceklere mahkum ediliyoruz. Porsiyonu az ve sağlıksız besinler satılıyor bize. Her sene onlarca arkadaşımız zehirleniyor, yüzlerce arkadaşımıza yemek yetmiyor. Üstelik “yemekhane bursu” denilen burs da on binlerce öğrencisi olan üniversitede yalnızca “şanslı” 500 kişiye veriliyor! Bu beslenme hakkını gasp etmektir. Biz “söz yetki karar üniversite bileşenlerine!” diyoruz, biz yemekhanede çıkan niteliksiz yiyecekleri, küçük porsiyonları kabul etmiyoruz! Öğrencisi açken tok yatan bizden değildir! Öğrencisi beslenme hakkına ulaşamazken kendi odasını altın varaklarla süsleyen atanmış rektörü kabul etmiyoruz!”

'MÜCADELEYE DEVAM'

Geçtiğimiz haftalarda yine kulaktan kulağa yayılan haberlerle Fen Fakültesi’nin taşınacağının haberini aldık. Kayyum Osman bize bir açıklamayı dahi layık görmedi. Depreme dayanıksız olmasından ötürü Matematik ve Astronomi bölümlerinin taşınacağını biliyoruz. Her sene kampüsümüz içerisinde binalar “depreme dayanıksız” olması sebebiyle yenileniyor. Fakat biz üniversitelilerin nitelikli eğitim görmesi adına hiçbir güvence verilmiyor. Ya devam eden inşaat içerisinde ders görmek zorunda kalıyoruz, ya da fakültelerimiz aynı bugün olduğu gibi hiçbir açıklama yapılmadan, bize sorulmadan, haber verilmeden taşınmaya çalışılıyor. Sessiz, sedasız yapılmaya çalışılan bu taşınma kararlarını kabul etmiyoruz! Eğitim gördüğümüz kampüslerimiz aynı zamanda bizim yaşam alanlarımızdır. Yaşam alanlarımız bize sorulmadan, haber dahi verilmeden değiştirilemez! İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak kampüslerimizi terk etmeyeceğiz. Beyazıt bizimdir, fakültelerimiz bizimdir. Fakültelerimiz ihaleyle satılamaz, taşınamaz! Mücadele etmeye devam edeceğiz!”