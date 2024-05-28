İstanbul Üniversitesi öğrencileri nöbet başlattı

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi, 1 Mayıs’ta Saraçhane’den, Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan 3. dalga operasyonlarında gözaltına alınarak tutuklanan arkadaşları için İstanbul Üniversitesi’nde bulunan Havuzlu Bahçe’de nöbet tutmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi, “Tutuklu sıra arkadaşlarımız için nöbetteyiz!” diyerek sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda “Sınav haftasına girdiğimiz halde 6 sıra arkadaşımız hâlâ tutuklu. Tutuklu arkadaşlarımız için sınav dönemi boyunca Havuzlu Bahçe’de nöbette olacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, “1 Mayıs’a yönelik ‘cadı avında’ tutuklanan sıra arkadaşlarımızın yanındayız. Kukla yargı eliyle sopa sallayanlara karşı birbirimize daha sıkı sarılacağız, özgür bir geleceği birlikte kuracağız!” dedi.