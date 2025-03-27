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İstanbul Üniversitesi öğrencileri okulda eylemde: Akşam Şişli'de buluşacaklar

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 18.30'da Şişli Cevahir AVM önünde yapacakları eylem öncesi okulda eylem yaptılar.

Güncel
  • 27.03.2025 14:49
  • Giriş: 27.03.2025 14:49
  • Güncelleme: 27.03.2025 15:00
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Üniversitesi öğrencileri okulda eylemde: Akşam Şişli'de buluşacaklar
Fotoğraf: BirGün

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün 16.00’da Beyazıt’ta bulunan Merkez Kampüs içindeki Rektörlük binasına gerçekleştirecekleri yürüyüş öncesi müzik dinletisinde buluştu.

14.00’te İktisat Fakültesi Ek Bina 1 ve İktisat Fakültesi Ek Bina 2 arasındaki bahçede buluşan öğrenciler, hep beraber şarkılar söyleyip dans ettiler.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat, Edebiyat ve Hukuk Fakülteleri Öğrenci Müzik Kulüpleri ortak bir konser verdi.

Öğrenciler 16.00’da Rektörlük Binası’na yürüyecek, yürüyüşün ardından ise İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun çağrısıyla saat 18:30'da Şişli’de bulunan Cevahir AVM önünde buluşacak.

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