İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı

Çok sayıda gençlik örgütü ve sendikalarr İstanbul’daki 1 Mayıs buluşmaları için çağrı yapmayı sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı yaptı.

1 Mayıs'ta 10.00'da Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde buluşma çağrısı yapan öğrenciler, "Üniversitelerde ördüğümüz mücadeleyi şimdi işçilerle birleştirerek alanlara taşıma zamanı" ifadelerini kullandı.