İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı
İstanbul'da 1 Mayıs işçi bayramı için farklı noktalarda kutlama çağrıları yapılıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 'İşçi-gençlik el ele' diyerek 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çok sayıda gençlik örgütü ve sendikalarr İstanbul’daki 1 Mayıs buluşmaları için çağrı yapmayı sürdürüyor.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı yaptı.
1 Mayıs'ta 10.00'da Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde buluşma çağrısı yapan öğrenciler, "Üniversitelerde ördüğümüz mücadeleyi şimdi işçilerle birleştirerek alanlara taşıma zamanı" ifadelerini kullandı.