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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı

İstanbul'da 1 Mayıs işçi bayramı için farklı noktalarda kutlama çağrıları yapılıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 'İşçi-gençlik el ele' diyerek 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı yaptı.

Güncel
  • 29.04.2025 20:25
  • Giriş: 29.04.2025 20:25
  • Güncelleme: 29.04.2025 20:35
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı

Çok sayıda gençlik örgütü ve sendikalarr İstanbul’daki 1 Mayıs buluşmaları için çağrı yapmayı sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı yaptı.

1 Mayıs'ta 10.00'da Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde buluşma çağrısı yapan öğrenciler, "Üniversitelerde ördüğümüz mücadeleyi şimdi işçilerle birleştirerek alanlara taşıma zamanı" ifadelerini kullandı.

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