İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'diploma iptali' için eylem çağrısı
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara tepki göstermek için 19 Mart saat 13.40'ta basın açıklaması yapacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara tepki göstermek için yürüyüş yaparak 19 Mart Çarşamba 13.40'ta basın açıklaması gerçekleştirecek.
Sosyal medyadan çağrı yapan İstanbul Üniversitesi SOL Genç üyeleri, "Üniversitemizin verdiği hukuksuz diploma iptali kararları asla kabul edilemez. Saray rejiminin zayıflığını gösteren bu hukuksuz karara karşı yarın İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak ana kapıya yürüyoruz" açıklamasında bulundu.