İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden eylem: "Taksim’den Beyazıt’a mücadele"

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri, Gezi Direnişi’nin 12’nci yıldönümünde Orta Bahçe’de eylem düzenledi.

“Taksim’den Beyazıt’a, Gezi’nin öfkesiyle barikatları aştık. Gezi 12 yaşında” yazılı bir pankart taşıyan Edebiyat Fakültesi öğrencileri, “Biz Gezi’nin çocukları olarak, olduğumuz her alanda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Eylemde sık sık “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları atıldı.