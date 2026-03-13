İstanbul Üniversitesi’nde ‘davetlilere özel’ etkinlik duyurusu: Erdoğan’ın katılacağı iddia edildi

Öncü DURMUŞ



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilere yarın üniversitede yapılacak bir etkinliğin duyuru mesajını yolladı.

Etkinlik hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı mesajın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın İstanbul Üniversitesi ziyaretine ilişkin olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesine ziyaret edecek.

SADECE DAVETLİLERE ÖZEL

Programa ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmazken Rektörlük tarafından öğrencilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“14 Mart Cumartesi günü Beyazıt Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla yerleşkeye araç girişi yapılamayacak, genel girişe izin verilmeyecek; yalnızca davetliler kabul edilecektir. Kampüste bulunan araçların 13 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar çıkarılması gerekmektedir. Cumartesi günü yerleşkemizin genel girişe kapalı olacağını önemle duyururuz.”

TEPKİDEN ÇEKİNİYORLAR

Yarın gerçekleştirilecek etkinliğin dışarıya kapalı olması dikkatleri çekerken Erdoğan’ın isminin duyurulmaması ise öğrencilerin tepkisinden duyulan endişe olarak değerlendirildi.

GÜVENLİK BARİYERLERİ GETİRİLDİ, BİLEREK HAFTA SONU SEÇİLDİ

Ayrıca İstanbul Üniversitesi öğrencileri, okula çok sayıda güvenlik bariyerinin de getirildiğini gördüklerini belirtirken Erdoğan’ın ziyareti için bilerek hafta sonunun seçildiğini ileri sürdü.

"OKULUMUZDA BU ZİHNİYETİ İSTEMİYORUZ"

Erdoğan’ın gerçekleştirmesi beklenen ziyarete ilişkin SOL Genç’ten bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Erdoğan yarın İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Okulda sıkıyönetim ilan eden kayyum rektörlük Erdoğan'ın ziyaretini sır gibi saklıyor. Erdoğan geleceği için kendi okulumuza giriş yapmamız engelleniyor. Seni de senin zihniyetini de okulumuzda istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Daha önce Boğaziçi Üniversitesi ziyaretinde öğrencilerin yoğun tepkisi ile karşılaşan Erdoğan’ın programına sadece Ak Gençlik üyeleri davet edilirken üniversite ve çevresi yoğun ablukaya alınmıştı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında orada olan bazı öğrencilerin de Boğaziçili olmadıkları öne sürülmüştü.

Üniversiteye giden yolların kesilmesi, öğrencilerin kendi okullarına alınmaması, Erdoğan’ın etkinliği yapacağı bölümün tamamen kapatılması gibi bir dizi uygulamaya tepkiler yükselmiş, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel üniversite öğrencilerine ziyaret gerçekleştirmişti.