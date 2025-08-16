İstanbul Üniversitesi’nde diploma mağduriyeti

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi 2025 yılı mezunları diplomalarını almakta sorun yaşıyor. Üniversitesinin diplomalarla alakalı yayınlanmış yeni bir resmi kararı bulunmazken, mezunlara öğrenci işleri tarafından e-diploma verileceği söyleniyor. Yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak içinse ıslak imzalı diploma gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi 2025 yılı mezunları fiziki diploma alamama endişesi taşıyor. Üniversitenin internet sitesinde veya Resmi Gazete’de fiziki diplomaların kaldırılmasına yönelik herhangi bir senato kararı bulunmazken mezunlar farklı cevaplarla karşılaşıyor.

İstanbul Üniversitesi’nin hâlâ yürürlükte olan diploma yönergesinde dijital diplomaların geçici olarak verildiği, ıslak imzalı diplomaların basılana kadar kullanılacağı ve ıslak imzalı diploma alınana kadar geçerli olacağı yazıyor. Ancak mezunlar sekreterliğe fiziki diplomalarını ne zaman alabileceğini sorduğunda farklı cevaplar alıyor. Bazı fakültelerde senato kararının alındığını ve artık e-diploma dönemine geçildiği belirtilirken bazı fakültelerde ise senato kararı belirtilmeden mezunlara duyuruları beklemeleri söyleniyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden bu sene mezun olan Beyza diploma belirsizliğiyle alakalı şöyle konuştu: “İstanbul Üniversitesi 2025 mezunlarının fiziki diplomalarının basılmayacağına yönelik iddialar var. Diplomasını almak için öğrenci işlerine başvuran mezunlara fiziki diploma verilmeyeceği söyleniyor. Biz de mezun öğrenciler olarak yıllardır uygulandığı gibi diplomalarımızı neden ıslak imzalı ve mühürlü bir şekilde, basılı hâlde alamayacağımızı öğrenmek istiyoruz.”

Fiziki diplomalarını almak için dilekçe vereceğini söyleyen Beyza: “Diplomaların basılmayacağı yönündeki duyumu ilk aldığım zaman durumun ciddiyetini ve boyutunu anlamak için okula gittim. Öğrenci İşleri bana yeni bir uygulamaya hazırlandıklarını yani diplomaları basılı değil dijital olarak alacağımıza dair Rektörlükten haber geldiği bilgisini verdi. Üniversitemizin Diploma Yönetmeliğine aykırı bir durum olduğu için durumdan habersiz bir öğrenciymiş gibi Öğrenci İşleri’ne e-posta yoluyla ulaştım ve diplomaların ne zaman teslim edileceğini ve başvurmamız gereken bir şey olup olmadığını sordum. Yazılı olarak da basılı diploma verilmeyeceği dönütünü aldım. Yazılı olarak bu bilgiye ulaşınca diplomamızı fiziki olarak almak için bir itiraz dilekçesi hazırladım ve arkadaşlarımla paylaştım. Bölüm arkadaşlarım ile toplu bir şekilde elden teslim edeceğiz dilekçelerimizi. Başka fakültelerden arkadaşlarımızın ıslak imzalı dilekçelerini okula teslim ettiklerini de öğrendim” ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi’nden başka bir mezun ise: “Ülkede sahte diploma krizi yaşanırken diplomalarımızı fiziki olarak alamama ihtimalimiz bizleri düşündürüyor” diye konuştu.